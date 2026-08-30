Se registra incendio de maleza en el Cerro de las Mitras

Por: Esmeralda Valdez 29 Agosto 2026, 15:46 Compartir

Elementos de rescate y bomberos trabajan en el cruce de Cobre y Estaño para contener las llamas y evitar que sigan propagándose.

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Un incendio de maleza fue reportado este sábado en la parte baja del Cerro de las Mitras, en el municipio de San Pedro Garza García. El siniestro se registra en el cruce de las calles Cobre y Estaño, en la colonia San Pedro 400, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos Nuevo León. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el fuego consumía únicamente maleza en la zona, mientras los cuerpos de emergencia realizaban labores para controlar las llamas y evitar que se extendieran. Como apoyo a las labores terrestres, un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León, identificado como Kilo, se dirigió al sitio para realizar maniobras desde el aire.