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Se registra incendio de maleza en el Cerro de las Mitras

Por: Esmeralda Valdez

29 Agosto 2026, 15:46

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Elementos de rescate y bomberos trabajan en el cruce de Cobre y Estaño para contener las llamas y evitar que sigan propagándose.

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Un incendio de maleza fue reportado este sábado en la parte baja del Cerro de las Mitras, en el municipio de San Pedro Garza García.

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El siniestro se registra en el cruce de las calles Cobre y Estaño, en la colonia San Pedro 400, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos Nuevo León.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el fuego consumía únicamente maleza en la zona, mientras los cuerpos de emergencia realizaban labores para controlar las llamas y evitar que se extendieran.

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Como apoyo a las labores terrestres, un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León, identificado como Kilo, se dirigió al sitio para realizar maniobras desde el aire.

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