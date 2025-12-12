Se registra incendio de llantas en terreno baldío de Juárez

Elementos de Protección Civil municipal y de bomberos se movilizaron a un terreno en la colonia Lomas del Sol, tras el reporte del siniestro

El incendio de un tiradero de llantas y basura movilizó al personal de la estación de bomberos en Juárez.

El incendio fue reportado cerca de las siete de la mañana del jueves en un terreno localizado en la colonia Lomas del Sol, en el municipio de Juárez.

Personal contra incendio se dirigió hasta ese lugar ya que la columna de humo negro se levantó a una consideraba altura.

Al llegar al sitio observaron que el fuego consumía una gran cantidad de neumáticos y basura.

Las maniobras contra incendio se prolongaron por varios minutos hasta que fue controlado.

Protección Civil informó que durante el incendio no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Además se descartó la evacuación de vecinos del sector.