Se registra fuerte incendio en la colonia 18 de marzo

Por: Sergio Villarreal

20 Febrero 2026, 19:32

Las autoridades indicaron que la información continúa en actualización y se espera ampliar detalles conforme avancen las labores en el sitio

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al reporte de un incendio registrado en las inmediaciones de Sendero Sur y 18 de Marzo, en el sector Brisas, al sur de Monterrey.

De acuerdo con el informe preliminar, el siniestro se presenta en el área del cerro cercano a la zona habitacional, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio para evaluar riesgos y evitar su propagación.

Trasciende que este siniestro comenzó alrededor de las 19:00 horas en la citada zona, hasta donde se trasladó personal de Protección Civil y Bomberos de Monterrey y estatal.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas, ni daños materiales y continúan las labores para controlar y sofocar las llamas. Debido a esto, la calle Sendero Sur fue cerrada a la circulación para que evitar que más personas se acerquen al lugar.

Información en desarrollo...

