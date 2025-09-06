Se registra explosión e incendio en Zinc Nacional; lo controlan

Bomberos de San Nicolás sofocaron incendio en Zinc Nacional, originado por trabajos de mantenimiento; no hubo lesionados ni riesgo para la zona

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio al interior de la empresa Zinc Nacional, en San Nicolás, fue controlado este viernes por la brigada municipal de bomberos en coordinación con el personal interno de la compañía.

El siniestro ocurrió poco antes de las 15:00 horas, cuando se realizaban labores de mantenimiento en un tanque vertical vacío, lo que provocó una explosión y posteriormente el fuego.

Gracias a la rápida reacción de los equipos de emergencia, las llamas fueron sofocadas en su totalidad y actualmente se realizan labores de enfriamiento en la zona afectada, además de la limpieza de un derrame menor de químicos derivado del incidente.

Autoridades de Protección Civil confirmaron que no se registraron lesionados ni víctimas mortales, y destacaron que la intervención inmediata de los bomberos evitó daños de mayor magnitud.

Tras una inspección en el área, la corporación municipal informó que no existe riesgo para trabajadores ni para la población cercana, por lo que la actividad al interior de la planta regresó a la normalidad.