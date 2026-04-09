Se registra conato de incendio en vehículo en la Independencia

Cuerpos de emergencia confirmaron que el fuego se encontraba al interior del auto, por lo que rompieron uno de los cristales para sofocar las llamas

Un conato de incendio en un vehículo movilizó a cuerpos de auxilio durante la madrugada de este martes 7 de abril en calles de la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente fue reportado alrededor de las 02:00 horas en el cruce de las calles Nuevo León y 16 de Septiembre, donde se alertó a las autoridades sobre un automóvil Seat León que se encontraba estacionado y del cual salía humo, presuntamente por un incendio en proceso.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que el fuego se encontraba al interior del vehículo, por lo que de inmediato procedieron a romper uno de los cristales para sofocar las llamas y evitar que el siniestro se propagara.

Gracias a la rápida intervención, la situación fue controlada en cuestión de minutos, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León, quienes brindaron apoyo en las labores para controlar el incidente y asegurar la zona.