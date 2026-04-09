Se registra conato de incendio en vehículo en la Independencia

Un conato de incendio en un vehículo movilizó a cuerpos de auxilio durante la madrugada de este martes 7 de abril en calles de la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente fue reportado alrededor de las 02:00 horas en el cruce de las calles Nuevo León y 16 de Septiembre, donde se alertó a las autoridades sobre un automóvil Seat León que se encontraba estacionado y del cual salía humo, presuntamente por un incendio en proceso.
A la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que el fuego se encontraba al interior del vehículo, por lo que de inmediato procedieron a romper uno de los cristales para sofocar las llamas y evitar que el siniestro se propagara.
Gracias a la rápida intervención, la situación fue controlada en cuestión de minutos, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales de consideración.
Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León, quienes brindaron apoyo en las labores para controlar el incidente y asegurar la zona.