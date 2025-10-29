Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Se registra choque en Centro de Monterrey y colapsa vialidad

Por: Jared Villarreal

28 Octubre 2025, 17:15

Compartir

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey, quienes atendieron a dos personas que presentaban lesiones leves

Se registra choque en Centro de Monterrey y colapsa vialidad

Un fuerte choque en el cruce de la calle Reforma y la avenida  Simón Bolívar provocó la movilización de cuerpos de auxilio y tránsito en el centro de Monterrey.

El accidente vehicular involucró a un vehículo Honda Civic color negro qué circulaba sobre Simón Bolívar, quien habría recibido el impacto de un Toyota Yaris azul, el cual salía de la calle Reforma.

WhatsApp Image 2025-10-28 at 5.10.28 PM (1).jpeg

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey, quienes atendieron a dos personas que presentaban lesiones leves.

Policía y Tránsito de Monterrey también arribaron para eliminar cualquier riesgo y liberar el paso vial en la zona.

Comentarios