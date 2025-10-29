Se registra choque en Centro de Monterrey y colapsa vialidad

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey, quienes atendieron a dos personas que presentaban lesiones leves

Un fuerte choque en el cruce de la calle Reforma y la avenida Simón Bolívar provocó la movilización de cuerpos de auxilio y tránsito en el centro de Monterrey.

El accidente vehicular involucró a un vehículo Honda Civic color negro qué circulaba sobre Simón Bolívar, quien habría recibido el impacto de un Toyota Yaris azul, el cual salía de la calle Reforma.

Policía y Tránsito de Monterrey también arribaron para eliminar cualquier riesgo y liberar el paso vial en la zona.