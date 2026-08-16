Se registra choque de crucero en Madero e Ignacio Zaragoza

Un choque entre un Chevrolet Chevy y una camioneta Mercedes provocó daños severos y afectaciones viales en el Centro de Monterrey.

Un choque tipo crucero se registró durante la mañana de este viernes en el Centro de Monterrey, luego de que dos vehículos colisionaran en el cruce de la avenida Madero y la calle Ignacio Zaragoza.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 horas, cuando un automóvil Chevrolet Chevy circulaba por la avenida Madero, mientras que una camioneta Mercedes intentó aparentemente ganarle el paso al vehículo al atravesar el crucero.

Sin embargo, ambas unidades terminaron impactándose de manera lateral, provocando que la camioneta Mercedes resultara con daños severos principalmente en la parte frontal del lado derecho.

Debido a la magnitud de los daños, la camioneta quedó prácticamente inutilizable y tuvo que ser retirada del sitio mediante una grúa.

Por su parte, el Chevrolet Chevy también quedó detenido y obstruyendo uno de los carriles de la avenida Ignacio Zaragoza, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación en esta zona del Centro de Monterrey.

Elementos de vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las labores correspondientes, mientras se establecían las responsabilidades por el choque.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas de consideración a consecuencia de este percance vial.