Se registra choque ‘carambola’ en avenida Morones Prieto

Por: Esmeralda Valdez

05 Octubre 2025, 19:38

En el lugar se encuentran elementos de Protección Civil de Nuevo León y tránsito de Monterrey para deslindar responsabilidades

Una cantidad de cuatro vehículos se impactaron sobre la avenida Morones Prieto a la altura de la calle Betty Leal, colonia Parque España en el municipio de Monterrey. 

En el lugar se encuentran elementos de Protección Civil de Nuevo León y tránsito de Monterrey para deslindar responsabilidades. 

Asimismo, las autoridades informan que no personas lesionadas. 

Presuntamente, el vehículo en color gris se incorporó indebidamente al carril contiguo, provocando la “carambola”. 

Debido al accidente vial, la zona se vio afectada aumentando el tráfico, ya que se cerró un carril de circulación.  

Y sobre el pavimento quedaron vidrios y autopartes de los vehículos afectados.

