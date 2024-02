Se registra Cesar Garza Arredondo por Apodaca

Al registrarse como candidato a la alcaldía de Apodaca, Cesar Garza Arredondo apeló a la juventud con su discurso y dijo representar lo verdaderamente nuevo.

Arropado por las dirigencias estatales del PRI, PAN y PRD, el aspirante efectuó el registro desde la plaza principal del municipio.

"En Apodaca, para alcanzar la calidad de vida que queremos, necesitamos que lo bueno perdure y que lo nuevo transforme.

"Si nos vamos a lo nuevo, yo soy lo más nuevo de lo nuevo, pero a mí no me interesa eso, me interesa ser bueno para la gente", dijo.

Durante su mensaje, el hijo del todavía presidente municipal destacó la influencia de sus padres.

"Soy un joven nacido en Apodaca, en una familia dedicada 100% al servicio público. El servicio público corre por mis venas.

"Mi mamá y mi papá son servidores públicos de carrera, de ellos heredé la mejor escuela, el mejor ejemplo, y la vocación de servir", aseguró.

Para el registro cientos de personas se congregaron en la plaza con fotos, banderas y carteles en apoyo al joven.

"César es lo nuevo de lo nuevo", se leía en las pancartas de los asistentes.

Además del actual presidente municipal, para dar espaldarazo a Garza Arredondo estuvieron ex alcaldes, y Karina Barrón, aspirante al Senado de la República.

Durante la jornada de registros desde Apodaca también realizaron el trámite para diputaciones locales Gabriela Govea, por el distrito 5; Filiberto Flores, por el 7; y Elsa Escobedo, por el 16.

