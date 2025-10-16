Se registra carambola entre tres tráileres sobre el Libramiento

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles, en los carriles de Apodaca a García, a la altura de la avenida Raúl Salinas

El choque carambola de tres tráileres provocó la movilización de Proteccion Civil en el Libramiento Noreste.

El accidente ocurrió cerca de las cinco de la mañana en los carriles de Apodaca a García, a la altura de la avenida Raúl Salinas.

Durante el accidente no se reportaron lesionados, pero sí un intenso tráfico vehicular.

Los operadores de cada una de las unidades de carga salieron ilesos.

Asimismo los daños materiales fueron cuantiosos y los vehículos quedaron varados en el carril de alta velocidad.