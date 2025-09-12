Se registra accidente múltiple en avenida Garza Sada

El accidente vial está obstaculizando varios carriles de circulación, complicando la vialidad. Se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas

Un accidente múltiple se registró la mañana de este jueves en la avenida Garza Sada en Monterrey.

En el percance vial se vieron involucrados al menos seis vehículos, uno de ellos terminó completamente volcado sobre la carpeta asfáltica.

Los hechos se registraron en la mencionada avenida en dirección de sur a norte antes de llegar a una reconocida plaza comercial.

Al sitio se dirigen elementos de Protección Civil de Monterrey para brindar los primeros auxilios.

Hasta el momento se desconoce cómo se originó el percance y si hay personas lesionadas.

El accidente vial está obstaculizando varios carriles de circulación, complicando la vialidad en la zona. Se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas como Lázaro Cárdenas o Revolución, entre otras.