Se registra accidente entre tráiler y automóvil en Morones Prieto

Un accidente vial en se registró sobre la avenida Morones Prieto, a la altura del Puente Azteca, en el municipio de Guadalupe.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León tras el reporte en donde al arribar, las autoridades localizaron un tráiler y un automóvil Dodge Attitude gris, este último con impacto en su costado izquierdo, quedando sobre el camellón de la avenida.

Tras la valoración, se confirmó que ninguno de los conductores presentó lesiones.

Elementos de Tránsito de Guadalupe y personal de auxilio realizaron la revisión de la zona, descartaron riesgos y liberaron el área, por lo que las unidades reanudaron labores tras atender el incidente, que dejó únicamente daños materiales.