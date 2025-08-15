Se recuperan los 4 policías lesionados en choque de patrullas

Tras el fuerte impacto, los elementos quedaron con lesiones de consideración y les están realizando los estudios médicos correspondientes

Los cuatro policías de Monterrey que resultaron lesionados tras protagonizar un aparatoso choque entre dos patrullas municipales en el cruce de Bernardo Reyes y Reforma en el primer cuadro de la ciudad continúan recuperándose de sus lesiones.

Tras el fuerte impacto, los elementos quedaron con lesiones de consideración y les están realizando los estudios médicos correspondientes y están siendo atendidos para su valoración médica.

Cabe recordar que el accidente se registró cuando ambas patrullas se desplazaban a alta velocidad en seguimiento a un reporte que alertaba sobre el reporte de robo.

Según testigos, una patrulla circulaba en sentido contrario por Reforma cuando impactó fuertemente a la que circulaba por Bernardo Reyes.

En el momento de la colisión, algunos oficiales que viajaban en la parte trasera de una de las unidades salieron proyectados contra el pavimento, sufriendo lesiones de consideración. Una de las patrullas terminó impactada contra un poste, mientras que la otra quedó con severos daños en la carrocería.