Se recupera abasto de agua en Santa Catarina; persisten fallas

CFE continuará este martes con los trabajos para restablecer por completo el suministro eléctrico en la zona y permitir la recuperación del servicio de agua.

El suministro de agua comenzó a restablecerse de manera gradual en distintas colonias de Santa Catarina, aunque las zonas altas del municipio y algunos sectores del sur de García todavía presentan afectaciones.

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que la recuperación del servicio está relacionada con el restablecimiento de la energía eléctrica en diferentes puntos de La Huasteca por parte de cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad.

Con la recuperación de la electricidad, fue posible reactivar equipos del Sistema de Pozos Buenos Aires, lo que permitió avanzar en la recuperación del suministro y los niveles de agua almacenada.

Los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad continuarán durante este martes para restablecer por completo el servicio eléctrico en la zona.

De acuerdo con Agua y Drenaje de Monterrey, conforme se normalice el suministro de energía se continuarán encendiendo equipos de bombeo y recuperando los niveles de los tanques de almacenamiento.

Mientras avanzan estas labores, las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a la información oficial sobre la recuperación del servicio.