Se realizan cateos simultáneos en Escobedo y Juárez

Autoridades ministeriales realizaron cateos de manera simultánea por delitos contra la salud en los municipios de Juárez y Escobedo.

En Juárez, la intervención se efectuó en la avenida Bugambilias de la colonia Fraccionamiento de las Bugambilias, donde el operativo no fue efectivo y no se reportó ningún aseguramiento en el domicilio.

De forma paralela, en Escobedo se ejecutaron diligencias en las calles Alondra y Diuca, ambas en la colonia Villas de San Francisco, donde sí se colocaron sellos de aseguramiento por presunto narcomenudeo.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado qué fue asegurado en las propiedades intervenidas ni si hubo personas detenidas, pero al menos dos locaciones sí fueron aseguradas por las autoridades.