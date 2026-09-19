Se queman cables en registro subterráneo de avenida Colón

Elementos de Bomberos Nuevo León sofocaron el siniestro que se reportó la mañana de este viernes, en el Centro de Monterrey

Un incendio de cableado eléctrico ocurrió en un registro subterráneo, en la banqueta de la avenida Colón, a unos pasos de la avenida Félix U. Gómez, en el centro de Monterrey.

El registro profundo, que al parecer es de la Comisión Federal de Electricidad, estaba abierto y de él emanaba el humo, tras el siniestro que se prolongó varios minutos.

Elementos de la Policía de Monterrey hacieron presencia en la zona, a la altura de la calle Vicente Suárez.

El peligro es latente para los peatones, que transitan por la banqueta rumbo a la estación del Metro o la parada de los camiones de transporte público.

El fuerte olor a cable quemado alertó a los ciudadanos.

Por fortuna, llegaron los elementos de Bomberos Nuevo León a sofocar este siniestro.