Se queman cables en registro subterráneo de avenida Colón

Un incendio de cableado eléctrico ocurrió en un registro subterráneo, en la banqueta de la avenida Colón, a unos pasos de la avenida Félix U. Gómez, en el centro de Monterrey.
El registro profundo, que al parecer es de la Comisión Federal de Electricidad, estaba abierto y de él emanaba el humo, tras el siniestro que se prolongó varios minutos.
Elementos de la Policía de Monterrey hacieron presencia en la zona, a la altura de la calle Vicente Suárez.
El peligro es latente para los peatones, que transitan por la banqueta rumbo a la estación del Metro o la parada de los camiones de transporte público.
El fuerte olor a cable quemado alertó a los ciudadanos.
Por fortuna, llegaron los elementos de Bomberos Nuevo León a sofocar este siniestro.