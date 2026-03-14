Se quema camión de valores en zona industrial de Santa Catarina

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas y que la situación quedó bajo control tras la intervención de los cuerpos de emergencia.

Un camión de valores se incendió en el municipio de Santa Catarina, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el incidente fue reportado sobre Avenida Industrias del Poniente, en el Parque Industrial Martel.

El fuego se originó en el área del motor de un camión de valores, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Personal de Bomberos de Nuevo León acudió al sitio y logró controlar el incendio y eliminar los riesgos.

El vehículo involucrado fue un camión de valores de la empresa SEPSA, que era conducido por Cristóbal Rodríguez Urbano.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas y que la situación quedó bajo control tras la intervención de los cuerpos de emergencia.