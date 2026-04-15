Se queda sin frenos y muere en accidente en Santa Catarina

Al lugar arribaron elementos de Cruz Roja, Bomberos Nuevo León, Protección Civil estatal y municipal para atender a los lesionados y una fuga de gas

Un hombre murió luego un tráiler se quedará sin frenos provocando un percance entre tres vehículos, sobre la calle Hacienda los Arredondo y Sierra de Taray, en la Col. Lomas de Santa Catarina, en Santa Catarina.

Dentro de unos camiones de 3.5 toneladas participante en el accidente quedó prensado el cuerpo sin vida del conductor quien aún no ha sido identificado.

Al lugar arribaron elementos de Cruz Roja, Bomberos Nuevo León, Protección Civil estatal y municipal para atender a los lesionados y una fuga de gas del tanque del camión el cual sale proyectado tras el impacto quedando a metros del accidente.

El tráiler sin frenos quedó metros adelante volcado, sin registrar personas lesionadas del tracto camión.