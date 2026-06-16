Se queda sin frenos y choca luminaria en Rogelio Cantú

Tras el choque una de las puertas se abrió y uno de los cuatro tripulantes salió proyectado contra el pavimento y sufrió golpes en diversas partes del cuerpo

Una camioneta se quedó sin frenos al circular sobre una pendiente del boulevard Rogelio Cantú, en Monterrey.

Para tratar de reducir la velocidad el conductor impactó el camellón central incrustando la unidad.

Fue hasta que se impactó contra una luminaria que por fin logró detener la marcha.

Tras el choque una de las puertas se abrió y uno de los cuatro tripulantes salió proyectado contra el pavimento.

Aunque sufrió golpes en diversas partes del cuerpo, el hombre no requirió traslado médico.

El accidente ocurrió en el sentido de la circulación rumbo a San Pedro, a pocos metros del Puente Atirantado.

La maniobras para retirar la camioneta se prolongaron durante más de una hora, desde las 7:40 de la mañana hasta pasadas las 9:00.

El percance causó tráfico lento en ambas direcciones, pues obstruyó un carril en cada sentido.

Al sitio arribaron elementos de la Cruz Roja para evaluar a los cuatro hombres que viajaban en la unidad.

Así mismo, personal de Protección Civil estatal y de Tránsito de Monterrey acudieron para acordonar la zona.