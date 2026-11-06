Se queda sin frenos y choca contra puente en Monterrey

El chofer de la unidad de carga recorrió varias cuadras alertando a conductores antes de estrellarse sobre la avenida Leones.

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Momentos de tensión vivió el conductor de un camión de carga pesada, luego de que presuntamente se quedara sin frenos y terminara impactándose contra un puente peatonal para detener su marcha.

El accidente ocurrió sobre la lateral de la avenida Leones, en su cruce con Paseo de la Montaña, en Monterrey.

Maniobra de emergencia y trayecto sin frenos

De acuerdo con el conductor, identificado como Luis Sauceda, desde aproximadamente siete cuadras atrás comenzó a presentar fallas en el sistema de frenos, por lo que avanzó tocando el claxon para alertar a otros automovilistas.

Al no encontrar un espacio para detener la pesada unidad, finalmente subió a una banqueta, derribó varios bolardos y terminó chocando contra la estructura del puente peatonal.

Saldo del percance vial

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales y el susto para el conductor y el copiloto.