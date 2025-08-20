Se queda dormido mientras cocinaba frijoles y se incendia casa

El afectado, identificado como Heriberto Castillo, relató que había colocado una olla de frijoles, pero creyó haber apagado la lumbre antes de descansar.

Lo que comenzó como una simple cena terminó en tragedia material para un hombre que vio su hogar envuelto en llamas, luego de quedarse dormido mientras cocinaba frijoles en su domicilio ubicado en la colonia La Reforma, al norte de Monterrey.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:00 horas del lunes, en el cruce de la avenida Camino Real y la calle Soya. De acuerdo con los reportes, el fuego se originó en la planta baja de la vivienda y rápidamente se extendió hacia el segundo piso, obligando al propietario a salir para salvar su vida.

El afectado, identificado como Heriberto Castillo, relató que había colocado una olla de frijoles al fuego, pero creyó haber apagado la lumbre antes de descansar. Sin embargo, aseguró que probablemente alguna brasa permaneció encendida y fue lo que provocó que las llamas comenzaran a propagarse sin que él se percatara.

“Yo pensé que ya había apagado todo y me acosté un rato, pero de repente empecé a sentir mucho calor. Cuando abrí los ojos, ya se estaba encendiendo la parte de abajo. Traté de apagar con agua lo que pude, pero el fuego creció muy rápido y ya no me dejó entrar de nuevo”, explicó el hombre, quien logró salir ileso del incendio.

Vecinos de la zona, al ver la densa humareda y las llamas que salían por las ventanas, se organizaron con cubetas y mangueras para tratar de sofocar el fuego en lo que llegaban los cuerpos de auxilio.

Tras más de 30 minutos de labores, elementos de Bomberos de Nuevo León y de Protección Civil de Monterrey lograron controlar la situación y evitar que el siniestro se propagara a casas aledañas.

Aunque el propietario no resultó con lesiones, las pérdidas materiales fueron totales. Castillo lamentó la destrucción de su ropa y pertenencias, aunque destacó que lo más importante fue haber salido con vida.