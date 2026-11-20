Una grúa realizó las maniobras para retirar el vehículo, mientras que elementos de Tránsito quedaron a cargo del accidente.

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Un conductor que presuntamente se quedó dormido al volante protagonizó un accidente vial durante la madrugada de este jueves, luego de impactar su vehículo contra un objeto fijo en las inmediaciones del Puente Atirantado, en Monterrey.

El percance fue reportado alrededor de las 02:32 horas, cuando el automovilista perdió el control de la unidad y terminó con un fuerte impacto en la parte frontal.

El accidente ocurrió sobre el bulevar Rogelio Cantú Gómez, a la altura del sector Santa María, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron para brindar atención al conductor.

Tras el impacto, el hombre logró salir por sus propios medios y fue valorado por los rescatistas, quienes confirmaron que se encontraba consciente y orientado, aunque manifestó dolor en el cuello, por lo que le recomendaron acudir a una valoración médica.

Finalmente, una grúa realizó las maniobras para retirar el vehículo, mientras que elementos de Tránsito quedaron a cargo del accidente.