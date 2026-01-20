Se queda camión de personal sin frenos y desbarranca

Pese a lo aparatoso del percance registrado durante la mañana de este lunes, el chofer no resultó con lesiones de consideración y salió por su propio pie

Tras presuntamente quedarse sin frenos, el conductor de un camión de personal se desbarrancó en el boulevard Rogelio Cantú, en Monterrey.

El accidente ocurrió cuando la unidad circulaba en dirección al sur, descendiendo en la pendiente del cruce con Aarón Sáenz.

Cuando bajaba no pudo detener la marcha, perdió el control del volante, brincó una canaleta, y quedó inclinado con la parte frontal en los patios de una pedrera.

Al momento del accidente el camión no llevaba pasajeros, únicamente el conductor.

Pese a lo aparatoso, el chofer no resultó con lesiones de consideración y salió por su propio pie.

Fue revisado por personal de Cruz Roja, quienes descartaron la necesidad de traslado médico.

La unidad, propiedad de la empresa Marher Transportes, tuvo que ser extraída con una grúa.

Al sitio se desplegaron también elementos de Tránsito municipal para tomar parte del percance.