Se pronuncia Mariana previo a resolución por impugnación

La excandidata de Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez, se pronunció en redes sociales horas antes de la resolución del Tribunal Electoral del Estado sobre la impugnación de las elecciones por la alcaldía de Monterrey.



Por medio de un video donde se muestran fragmentos de distintos personajes hablando de la contienda electoral que se vivió el pasado 2 de junio, la emecista aseguró que se ejerció violencia de género en su contra.





Mariana Rodríguez acompañó esta publicación con un mensaje donde solicita a los magistrados tomar en cuenta las distintas pruebas que ha presentado anteriormente en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



“Hoy el Tribunal Electoral del Estado resolverá la impugnación a la elección de Monterrey, quiero pedir a la y los magistrados que no olviden la violencia que el PRI usó contra personas inocentes para robarse la elección.



“Las golpeó, incendió sus autos, las encarceló injustamente, usaron a la Fiscalía para intimidar en las casillas y manipular los paquetes electorales; y eso no fue todo, también me violentaron por el solo hecho de ser mujer”, se lee en la publicación.



El órgano electoral emitirá su resolución ante la impugnación interpuesta por Movimiento Ciudadano, luego de que Adrián de la Garza se viera favorecido por más de 40,000 votos; es decir, casi un 8% de los sufragios ejercidos en este periodo electoral.



De la Garza en calidad de alcalde electo de Monterrey también utilizó su perfil de Instagram para felicitar a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalara su triunfo.



En dicho mensaje el representante de la Coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León en la capital regia distinguió a Sheinbaum y expresó que su labor al frente del ayuntamiento de Monterrey será en beneficio tanto de la ciudad como del país.

Comentarios