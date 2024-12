Se pronuncia Adrián por un 'no' a la revancha política

Adrián de la Garza cuestionó que el mandatario no haya publicado en el Periódico Oficial del Estado el decreto de actualización de los valores catastrales

En medio de la polarización por el Presupuesto del 2025, el alcalde de Monterrey y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Adrián de la Garza, le pidió el gobernador Samuel García dejar de violar la Constitución Política y además el edil se pronunció por un "no” a la revancha.

El presidente municipal cuestionó que el mandatario estatal no haya publicado en el Periódico Oficial del Estado el decreto de actualización de los valores catastrales, luego de que los municipios propusieron un ajuste y el Congreso Local lo autorizó.

De la Garza Santos declaró que la no publicación implicaría que los ajustes no entrarían en vigor y eso perjudicará no sólo a la capital regia, sino a todos los municipios por el valor de las propiedades.

Adelantó que todos los presidentes municipales asociados en la Asociación Nacional de Alcaldes planean emitir un comunicado dirigido a García Sepúlveda.

"Para exigirle al gobernador: él no tiene que decidir nada… no estamos pidiéndole un favor, nada más que cumpla con la ley, para que no se caiga nuevamente en violacion al Derecho, a la Constitución y a las leyes… es una obligación del gobernador (la publicación), declaró.

"Sería nuevamente violar la Constitución como lo ha hecho constante y sistemáticamente… por eso se han presentado juicios políticos", afirmó.

Alegó que la negativa del gobernador traería consecuencias negativas para a todos los ayuntamientos de la entidad.

En particular, dijo, al municipio regio le afecta en al menos 400 millones de pesos, que equivale a un 5 por ciento de su presupuesto.

Eso, a su vez, impactará en perjuicio de la seguridad pública, ya que al haber menos recursos se afecta la tarea de vigilancia de los policías y su capacitación.

Además, impactará negativamente en servicios municipales, como mantenimiento de plazas.

Cuestionado sobre cuáles son los caminos legales que le quedan a los municipios, respondió que los otros poderes resolverán.

"(Lo verán) el Congreso y el Poder Judicial”, aseveró.

La situación es complicada, lamentó, si a eso se le agrega que por la caída de participaciones federales tan solo en el trimestre de octubre a diciembre el municipio regio dejará de recibir otros 400 millones de pesos.

"Le hacemos un exhorto… creo que es momento de que el gobernador reflexione en este trance (de llegar a un acuerdo con el Congreso) para que se apruebe el Presupuesto”, dijo.

Alegó que no hacer la publicación equivale a violar las leyes.

"Que deje de violentar a la ciudadanía”, demandó.

El edil, que llegó por la alianza PRI-PAN, descartó revanchas políticas.

"No está en mi cabeza pensar en revanchas políticas. Lo que nos toca es la responsabilidad de gobernar para bien de los ciudadanos... el exhorto es para que no se piense en eso, no hay revancha política: hay obviamente la responsabilidad de gobernar para los ciudadanos que nos dieron su confianza”, declaró.

