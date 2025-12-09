Se prolonga cierre en Miguel de la Madrid; esperan recarpeteo

Dicho cierre permanece vigente tras el deterioro de una tubería de 48 pulgadas, misma que provocó que decenas de colonias se quedaran sin agua potable

La vialidad sobre el bulevar Miguel de la Madrid, a la altura de la colonia San Rafael, en el municipio Guadalupe permanece afectada este lunes debido al cierre parcial de un tramo de aproximadamente 200 metros en el carril lateral, derivado de trabajos recientes de reparación de una tubería.

Desde la noche del viernes, personal de Agua y Drenaje de Monterrey inició la rehabilitación de una tubería de agua potable que dejó sin suministro a cerca de 20 colonias del municipio de Guadalupe. Las labores se extendieron durante todo el fin de semana y concluyeron, al menos en lo correspondiente a la paraestatal, durante la madrugada de este lunes.

Sin embargo, el cierre permanece vigente, pues únicamente se realizó el relleno de la zanja y la compactación del terreno. La reposición del pavimento quedó pendiente y al momento no se tiene hora para estos arranquen.

Al momento, únicamente la presencia de unidades del municipio de Guadalupe y del Estado se mantiene. acordonando la zona y alertaron a los automovilistas.

El cierre comprende desde el cruce con la avenida López Mateos hasta la desviación hacia la salida a calle Nueva.

Además, una ligera capa de polvo se mantiene en el ambiente debido al paso constante de vehículos y a las recientes maniobras.

Se recomendó tomar la avenida San Rafael y posteriormente la avenida Lázaro Cárdenas para reincorporarse al bulevar Miguel de la Madrid sin atravesar el cierre, o bien utilizar el carril de contraflujo de la avenida Morones Prieto, habilitado desde su cruce con la avenida Churubusco hasta Venustiano Carranza, en Monterrey, para después continuar por avenida Constitución.