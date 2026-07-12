VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Se prevé continúe la lluvia en diferentes zonas de Nuevo León

Por: Eduardo Tovar

11 Julio 2026, 22:37

Compartir
WhatsApp

Para esta noche y madrugada del domingo los chubascos continuarán presentes en sectores de la zona metropolitana de Monterrey

Se prevé continúe la lluvia en diferentes zonas de Nuevo León

Protección Civil de Nuevo León informó que se prevé que durante la noche del sábado y las primeras horas de la madrugada del domingo se presenten lluvias en diferentes regiones del estado, de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de posible actividad eléctrica y rachas de viento de forma ocasional.

Probabilidad de lluvia por región

* Región Metropolitana: 70%
* Región Norte: 70%
* Región Oriente: 60%
* Región Citrícola:60%
* Región Sur y Montañosa: 40%

Recomendaciones

* Evite cruzar zonas inundadas, ríos y arroyos.
* Conduzca con precaución durante la lluvia.
* Manténgase informado a través de fuentes oficiales.

Comentarios