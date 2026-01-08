Se presenta un tiroteo junto a una persecución en Montemorelos

Los elementos de fuerza civil se movilizaron en Infantería y abordaron los techos de algunos domicilio en búsqueda de varias personas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una fuerte movilización policiaca se registró durante la tarde en una colonia de Montemorelos que termino en persecución y detención.

El operativo se registró en la Colonia el Fresno por la calle El fresno en su cruce con la calle El laurel, al nor poniente del citado municipio.

En el lugar los elementos de fuerza civil se movilizaron en Infantería y abordaron los techos de algunos domicilio en búsqueda de varias personas.

En la persecución por parte de los elementos de fuerza civil señalaron de acuerdo a testigos y vecinos de la colonia que accionaron las armas de fuego para disuadir Y lograr la detención de personas que se encontraron al interior de una vivienda.

La unidad de fuerza civil

Abordó a la patrulla algunas personas que pudiesen estar relacionadas con un hecho delictivo.

El perímetro donde se registró la movilización fue acordonado por las autoridades de fuerza civil.

En el lugar sobrevolaron la Colonia el Fresno y sus alrededores en el operativo que intensificaron los elementos de fuerza civil.