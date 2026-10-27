Se preparan para la fiesta de San Judas Tadeo

En el Santuario en su honor, ubicado en el primer cuadro de Monterrey, ya se preparan para la fiesta patronal, que es el próximo miércoles 28 de octubre

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Hay un santo en las alturas que es muy querido por ser el patrono de las causas difíciles e imposibles.

Es San Judas Tadeo.

En el Santuario en su honor, ubicado en las calles 5 de Mayo y Vallarta, en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, ya se preparan para la fiesta patronal, que es este miércoles 28 de octubre.

Desde la víspera, el martes 27, habrá misa solemne a las 10 de la noche y después las mañanitas.

San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazareth.

En las imágenes aparece siempre portando un medallón de Jesús, para diferenciarlo de él, debido al gran parecido físico y espiritual con el nazareno.

El evangelio dice que Judas Tadeo era primo carnal de Jesús, muy cercano a él, y además hermano del apóstol Santiago, el menor.

Siempre predicó el evangelio y la fe, sin descansar.

Y fue precisamente su compromiso con la evangelización lo que lo llevó a su persecución, arresto y muerte.

Se dice que fue torturado en Persia, golpeado, apedreado y asesinado por sus creencias.

Y a partir de ahí, se le considera un mártir.

El color verde del manto de San Judas Tadeo es para recordar la solemnidad de la liturgia, además de que es el color de la esperanza.

En una mano tiene un palo o bastón. Significa dos cosas: el recuerdo de que lo mataron a palos, y el símbolo de su largo peregrinar, como misionero, y de su autoridad para adoctrinar.

Es venerado como intercesor en momentos de gran preocupación, como problemas de Salud, dificultades económicas o situaciones sin salida.

Por eso, en el mundo entero, millones de fieles católicos le profesan absoluta fe a San Judas Tadeo.