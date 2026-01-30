Se preparan con la tamalada, para el Día de la Candelaria

Con sabor casero, ellos elaboran de manera artesanal cada pieza con mucha dedicación, y los hacen de carne de puerco, de queso, de frijoles y de otros guisos

Si usted se sacó el "monito" en la Rosca de Reyes, invariablemente le toca pagar los tamales este próximo lunes 2 de febrero, Día de la Candelaria.

Y desde ahora ya hay quienes están preparando los tamales para el festejo, considerando que algunas familias que no podrán reunirse ese día hábil aprovecharán para convivir desde la víspera, es decir, desde este sábado y domingo.

Primero, habrá que cumplir con el propósito inicial del Día de la Candelaria: la "levantada” del Niño Dios, conmemorando la presentación del hijo de la Virgen María y de José ante la Iglesia a 40 días de Navidad, es decir, de su nacimiento.

A la celebración se le llama "Candelaria” en alusión a la procesión que los fieles hacían con "candela” o velas.

Y después vendrá el convivio en el que se saborearán los tamales, tradición prehispánica, producto del maíz y herencia de nuestros antepasados, y de acompañan por lo general de atole o champurrado.

La familia López Calvillo tiene un pequeño negocio familiar de preparación de tamales, en la colonia Hércules, en el municipio de Guadalupe.

Doña Anita Calvillo y don José Manuel López comenzaron hace cerca de siete años vendiendo docenas de tamales y ahora venden miles de piezas.

Con sabor casero, ellos elaboran de manera artesanal cada pieza con mucha dedicación, y los hacen de carne de puerco, de queso, de frijoles y de otros guisos.

Está familia sabe que el ingrediente principal de la receta es el amor que le ponen a cada pieza.

El negocio, "Tamales Anita", conserva el sazón que a esta ama de casa le enseñó su mamá, quien tenía un merendero en el estado de Coahuila.

Ahora, en su casa, de la calle Vulcano, toda la familia colabora para la preparación de este producto que no puede faltar en los festejos.

Este año, la docena de tamales cuesta 160 pesos y el ciento en mil 300 pesos.

Y si usted se sacó el "monito”, ¿ya está preparado para patrocinar los tamales?