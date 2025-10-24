Se posiciona San Pedro como la ciudad más segura del país: INEGI

Según datos, solo el 8.9 por ciento de los habitantes de San Pedro consideraron sentirse inseguros, cifra que representa la más baja del país

El municipio de San Pedro Garza García se posicionó en el primer lugar a nivel nacional como la ciudad con menor percepción de inseguridad pública, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al tercer trimestre de 2025, que abarca los meses de agosto a octubre.

Según los datos, solo el 8.9 por ciento de los habitantes de San Pedro consideraron sentirse inseguros, cifra que representa la más baja del país y que coloca al municipio muy por debajo del segundo lugar, Piedras Negras, Coahuila, que registró un 15 por ciento.

El alcalde Mauricio Farah destacó que el resultado refleja una mejora constante en materia de seguridad pues en la encuesta anterior el municipio había registrado un 10 por ciento.

“Sí estábamos en 9, 10 por ciento y todavía le dimos otro bajonzón, estamos en 8.9, entonces mejorando y me llena de emoción que vamos bien en esos temas”, dijo al término de la Mesa de Coordinación Metropolitana realizada en Palacio de Gobierno.

Farah añadió que el reconocimiento nacional es un motivo de orgullo.

“Me da muchísimo gusto porque San Pedro pues salió primer lugar nacional”.