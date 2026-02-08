Se plantan en avenidas y calles para dar bienvenida a Sheinbaum

La Presidenta visita al estado porque inaugurará el Bachillerato Nacional Plantel García. Posteriormente, se trasladará al municipio de Santa Catarina.

Con vallas, pancartas y porras, los ciudadanos de García se organizaron para darle en la calle la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien esta tarde visita este municipio.

Sobre la avenida Lincoln, madres de familia, trabajadores, taxistas, estudiantes y ciudadanos en general se desplegaron en varias columnas humanas y empezaron a gritar "¡Claudia, Claudia!", mientras alzaban pancartas de apoyo.

Instalan mensajes de bienvenida en colonia Los Parques

En el camellón, a la altura de la colonia Los Parques, se instalaron para que la mandataria los viera a su paso, con la leyenda "Bienvenida a García, Presidenta”.

Además, algunos taxistas colocaron cartelones de apoyo en sus unidades de alquiler.

Transporte de carga muestra apoyo a Sheinbaum

Más adelante, a la altura de la colonia Los Parques, lo que más llamó la atención fueron algunas unidades de transporte de carga con leyendas diversas como: "Gracias por el tren, Presidenta” y "La transformación se vive en García”.

Al llegar al Fraccionamiento San Blas, la euforia por ver pasar al convoy presidencial se desbordó. Cientos de ciudadanos se instalaron en la calle de acceso al fraccionamiento, lanzando porras y mostrando los cartelones de apoyo.

Presidenta inaugurará plantel educativo en García

En este municipio, la Presidenta inaugurará el Bachillerato Nacional Plantel García. Posteriormente, se trasladará al municipio de Santa Catarina.