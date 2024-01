Se plantan contra refinería de Cadereyta por contaminación

"Señor presidente, en Nuevo León no queremos a la refinería. No queremos seguir respirando azufre y no queremos morirnos antes de tiempo.

"No es dolor de cabeza ni asma, es la desidia y la inacción política; no es alergia ni cáncer, es azufre y es la refinería", dijo Mariana Peña, encargada del discurso.