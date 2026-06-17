Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado

El encuentro de Japón vs. Túnez que se disputará este sábado a las 22:00 horas está bajo la mira de la reciente formación del Potencial Ciclón Tropical 1

La cita histórica de Nuevo León con el futbol podría estar acompañada de un factor climático, ya que la lluvia se perfila para ser el invitado principal del Partido 1000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

El encuentro de Japón vs. Túnez que se disputará este sábado en el Estadio Monterrey a las 22:00 horas está bajo la mira de la reciente formación del Potencial Ciclón Tropical Uno en el Golfo de México, un sistema que ya "enfila" posibles precipitaciones intensas hacia Nuevo León.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmaron el nacimiento de este fenómeno meteorológico, cuyo desplazamiento e inestabilidad atmosférica mantienen bajo un pronóstico de lluvias severas a la entidad regiomontana.

Las autoridades federales emitieron un llamado a la prevención ante los volúmenes de agua que podrían registrarse en la región durante las próximas horas, estimando lluvias intensas con acumulados de entre 75 y 150 milímetros tanto para Nuevo León como para el vecino estado de Tamaulipas.

Asimismo, la Conagua advirtió que estas precipitaciones tienen el potencial de generar deslaves, incrementos súbitos en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados.

La incertidumbre sobre el impacto directo del clima en el terreno de juego se mantiene alta entre la afición, recordando que apenas en el pasado encuentro entre Suecia y Túnez también se tenía pronóstico de precipitaciones, aunque las lluvias terminaron por concentrarse en el sur de la ciudad y el partido se pudo desarrollar sin afectaciones climáticas en la cancha.

Por ahora, se mantiene el monitoreo en tiempo real sobre la trayectoria del Potencial Ciclón Uno mientras se espera la cita que tiene el Gigante de Acero para atestiguar este histórico capítulo del balompié mundial.