Se perfila Monterrey a alcanzar 400 cirugías oftalmológicas

Durante su mensaje, el alcalde Adrián de la Garza destacó el impacto directo que tiene esta estrategia de salud en el entorno familiar de los beneficiarios

Con el objetivo de transformar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, el Gobierno de Monterrey, a través del DIF Municipal, se encamina a alcanzar la meta de 400 cirugías oftalmológicas como parte del programa social “Monterrey se ve Mejor sin Cataratas”.

Durante una ceremonia encabezada por el alcalde Adrián de la Garza y la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, las autoridades hicieron entrega de 100 certificados a ciudadanos que accederán próximamente a este procedimiento quirúrgico gratuito.

Un cambio radical

Durante su mensaje, el alcalde Adrián de la Garza destacó el impacto directo que tiene esta estrategia de salud en el entorno familiar de los beneficiarios.

“Estoy seguro les va a cambiar la vida a muchas y muchos de ustedes y por eso es un día muy importante y muy emocionante para nosotros. Nos emociona igual que ustedes, porque sabemos el impacto que va a tener en ustedes, en sus familias y en la calidad de vida; ese es nuestro principal objetivo”, enfatizó el edil regiomontano.

Pide a la comunidad 'pasar la voz'

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Gaby Oyervides, subrayó la trascendencia de acercar la asistencia social a los sectores que más lo requieren e hizo un llamado a la población para difundir la oferta del organismo.

“Los invito a seguir todos los programas del DIF para que nos ayuden a pasar la voz, porque muchas personas lo están pasando mal, necesitan de alguno de estos programas y ustedes nos pueden ayudar a pasar la voz. El DIF de Monterrey y el Gobierno de Monterrey siempre tienen las puertas abiertas para todas y para todos; vamos a encontrar una solución y vamos a apoyar”, expresó Oyervides.

Sobre la iniciativa

El programa “Monterrey se ve Mejor sin Cataratas” nació a partir de los diagnósticos recabados durante las brigadas territoriales de atención médica que realiza el DIF Monterrey. La iniciativa busca ampliar la cobertura en salud visual mediante jornadas continuas de detección oportuna e intervenciones quirúrgicas sin costo para la población vulnerable.