Se pasan alto y provocan choque en Vista Hermosa, Monterrey

Tres personas resultaron con golpes menores y fueron valoradas por paramédicos; sin embargo, ninguno de los lesionados requirió traslado a un hospital.

Un aparatoso choque entre dos vehículos dejó como saldo tres personas lesionadas la tarde de este miércoles en el cruce de las avenidas Enrique C. Livas y Cañada, en la colonia Vista Hermosa.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, Tránsito municipal y policías locales para atender el percance y coordinar la vialidad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer de aproximadamente 25 años que conducía un Toyota negro sobre la avenida Enrique C. Livas señaló que observó la luz amarilla del semáforo y aceleró para cruzar.

Por su parte, una mujer de alrededor de 50 años que viajaba en una camioneta Honda CR-V gris sobre la avenida Cañada presuntamente no respetó la señal de alto, lo que derivó en la colisión.

Tres personas resultaron con golpes menores y fueron valoradas por paramédicos en el sitio; sin embargo, ninguno de los lesionados requirió traslado a un hospital.

Vecinos y trabajadores de la zona señalaron que este crucero es escenario frecuente de accidentes. Un guardia de seguridad del sector comentó que entre 20 y 25 choques se registran en este punto debido a conductores que intentan ganarle al semáforo o no respetan las señales de tránsito.

Las autoridades realizaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.