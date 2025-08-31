Se pasa el alto y provoca la muerte de motociclista

El fatal percance se registró la noche del jueves en el cruce de Arteaga y Manuel Doblado, en Centro de Monterrey, lo que provocó movilización de autoridades

Un motociclista perdió la vida luego de impactarse contra un automóvil cuyo conductor presuntamente se pasó un alto en la zona Centro de Monterrey.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas del jueves en el cruce de Arteaga y Manuel Doblado. Testigos señalaron que el conductor de un Nissan Versa habría ignorado la señal de alto e invadió la vía, lo que ocasionó que el motociclista se estrellara contra la puerta del lado del conductor.

Debido a la fuerza del impacto, el motociclista quedó gravemente herido, pero al arribo de paramédicos de Protección Civil de Monterrey se confirmó que ya no contaba con signos vitales. La víctima no fue identificada en el lugar.

En el percance participaron una motocicleta Dinamo, con placas 94SED7, y un automóvil Versa Drive, con placas RTW541C. Tránsito de Monterrey tomó conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades.

En el sitio también participaron unidades de rescate de Medical Jonsu quienes eliminaron riesgos en la zona, mientras la vialidad permaneció cerrada parcialmente durante las labores de auxilio y las investigaciones correspondientes.