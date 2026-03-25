Se meten a casa y ejecutan a mujer en García

El ataque armado se registró en la colonia Valle de Lincoln, dejando una víctima de 27 años sin vida; los agresores huyeron y ya son buscados

Una mujer fue asesinada a balazos luego de que sujetos armados irrumpieran en su domicilio en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, de acuerdo con datos obtenidos de investigaciones preliminares.

El ataque fue reportado alrededor de las 20:45 horas en el cruce de las calles Zamora y Santander, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego. Testigos indicaron haber escuchado al menos cinco disparos, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

Según las primeras líneas de investigación, los presuntos responsables ingresaron a la vivienda y dispararon contra la víctima para posteriormente huir del sitio con dirección hacia la avenida Cimas. Entre los agresores se mencionó a un joven de aproximadamente 17 años que vestía camisa roja, mientras que de los otros dos no se aportaron mayores características.

Paramédicos arribaron al lugar tras el reporte de una persona lesionada por arma de fuego. Al ingresar al domicilio, localizaron a una mujer de 27 años identificada como Yadel Zulamid Córdoba Obregón, quien se encontraba en el área de la sala, recostada sobre su costado derecho.

La víctima presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en el omóplato izquierdo, además de una mancha hemática visible. Vestía blusa negra de tirantes, short negro con rayas blancas y no portaba calzado. Al ser valorada, ya no contaba con signos vitales.

En la escena se observó que la mujer tenía diversos tatuajes, entre ellos dos rosas en el omóplato derecho y otro en el antebrazo derecho, sin que se precisara alguna leyenda.

El área fue acordonada mientras se realizaban las primeras diligencias, en tanto las autoridades investigadoras continúan recabando información para establecer el móvil del crimen y la posible identidad de los responsables.

Elementos de corporaciones de seguridad acudieron al sitio y resguardaron la zona durante el desarrollo de las investigaciones.