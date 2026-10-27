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Se manifiestan transportistas en el municipio de Allende

Por: Alejandro García

26 Octubre 2026, 11:09

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Los transportistas se fueron uniendo a un costado de la carretera nacional, en el acotamiento, con pancartas y las insignias de sus peticiones. 

Una manifestación de transportistas se registró durante este día en Allende; piden mayor seguridad en las carreteras.

Fue a un costado de la carretera nacional en el mencionado municipio donde se fueron agrupando en dirección de Allende a Santiago.

Esteban Cavazos, representante de la CANACAR en la Región Citrícola, estuvo presente dialogando con los choferes al volante.

Los transportistas se fueron uniendo a un costado de la carretera nacional, en el acotamiento, con pancartas y las insignias de sus peticiones. 

Fue por varias horas que estuvieron reunidos como forma de apoyo a la manifestación que se registra en todo el país. 

Los transportistas, entre las peticiones, solicitaron mayor seguridad en las carreteras y menos violencia.

Llegaron unidades de carga pesada, tráileres, camiones, así como representantes de líneas de tráiler que operan en Allende.

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