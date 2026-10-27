Se manifiestan transportistas en el municipio de Allende

Los transportistas se fueron uniendo a un costado de la carretera nacional, en el acotamiento, con pancartas y las insignias de sus peticiones.

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Una manifestación de transportistas se registró durante este día en Allende; piden mayor seguridad en las carreteras.

Fue a un costado de la carretera nacional en el mencionado municipio donde se fueron agrupando en dirección de Allende a Santiago.

Esteban Cavazos, representante de la CANACAR en la Región Citrícola, estuvo presente dialogando con los choferes al volante.

Los transportistas se fueron uniendo a un costado de la carretera nacional, en el acotamiento, con pancartas y las insignias de sus peticiones.

Fue por varias horas que estuvieron reunidos como forma de apoyo a la manifestación que se registra en todo el país.

Los transportistas, entre las peticiones, solicitaron mayor seguridad en las carreteras y menos violencia.

Llegaron unidades de carga pesada, tráileres, camiones, así como representantes de líneas de tráiler que operan en Allende.