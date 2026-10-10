Se le cae el negocio de cristalazo; es detenido en Guadalupe 

Édgar, de 41 años, fue detenido en el Mercado de Abastos tras el reporte de una mujer. Las autoridades lo relacionan con otro robo captado en Fresnos La Silla

Se trata de Édgar de Jesús, de 41 años, quien trabaja como lavacoches y cuenta con antecedentes por robo, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe.

Los hechos que derivaron en su captura ocurrieron en el cruce de las avenidas Arteaga y Pátzcuaro, en la colonia Paraíso, donde una mujer denunció que acababan de quebrar el vidrio trasero derecho de su camioneta Volkswagen Tiguan.

Tras recibir las características del presunto responsable, elementos de la División Motorizada iniciaron su búsqueda y le dieron seguimiento hasta localizarlo en el interior del Mercado de Abastos, donde finalmente fue detenido.

Además de este caso, las autoridades señalaron al detenido como presunto participante en otro robo de este tipo, ocurrido el pasado 3 de octubre en la colonia Fresnos La Silla.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de un domicilio y el video trascendió en redes sociales. En las imágenes se observa a un hombre que primero intenta abrir una camioneta y, al no conseguirlo, rompe uno de sus vidrios para ingresar.

Posteriormente, el sujeto pasa hasta el asiento del copiloto, donde busca objetos de valor, para después salir del vehículo y retirarse del lugar.

Según la ficha informativa de la corporación municipal, Édgar de Jesús cuenta con registros por robo en 2006 y 2016, así como por resistencia de particulares en 2022 y robo al interior de vehículos en enero de 2023.

También registra ingresos al penal de Topo Chico por robo en 2008 y 2013, además de otro ingreso en diciembre de 2016 por robo calificado cometido con violencia.

El hombre quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica y dar seguimiento a las investigaciones sobre su posible participación en otros robos tipo cristalazo.