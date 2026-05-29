Se le cae droga mientras iba en bicicleta; policías lo detienen

Policías de Monterrey le encontraron 48 envoltorios de plástico con una sustancia sólida similar a la droga cristal, en la colonia Urdiales

Un hombre que se desplazaba en bicicleta fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente le fueran localizadas 48 dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, en calles de la colonia Urdiales, al poniente de la ciudad.

La detención se registró alrededor de las 12:30 horas en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Pico de Orizaba, donde fue interceptado Alex Eduardo M., de 34 años de edad.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando observaron a un ciclista al que presuntamente se le cayeron dos bolsas tipo ziploc que contenían una sustancia sólida similar al narcótico mencionado.

Ante esta situación, los uniformados le marcaron el alto para realizar una inspección. Sin embargo, según el informe, el hombre habría mostrado molestia e intentó retirarse del lugar para evitar la revisión.

Los policías lograron interceptarlo metros más adelante y, tras efectuarle una revisión, presuntamente le localizaron un total de 48 envoltorios de plástico que contenían una sustancia con características compatibles con la droga tipo cristal.

Además del aseguramiento del presunto narcótico, los oficiales decomisaron una bicicleta en color blanco con negro en la que se desplazaba el detenido.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Policía de Monterrey informó sobre la detención como parte de los operativos de vigilancia y prevención que se mantienen en distintos sectores de la ciudad.