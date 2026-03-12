Se irán de vacaciones sin presupuesto aprobado

Los diputados aseguran que a pesar de que no haya sesiones en esos días, seguirán recorriendo las calles para escuchar a la ciudadanía.

Los diputados del Congreso local se aprobaron 15 días de vacaciones de semana santa, eso sí, sin tener un presupuesto aprobado.

Fue en la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) en donde indicaron que el periodo de vacaciones será del 30 de marzo al 10 de abril, con la excepción de que el 30 y 31 de marzo la Oficialía de Partes estará en trabajos para recibir las cuentas de los municipios.

Ante esto los diputados aseguran que a pesar de que no haya sesiones en esos días, su trabajo legislativo no para, pues según ellos seguirán recorriendo las calles para escuchar a la ciudadanía.

“Es importante mencionar que el trabajo legislativo no es solamente lo que se hace aquí físicamente en las sesiones, el trabajo legislativo mas importante es en la calle con las personas.

“Yo no he dejado de hacer reuniones vecinales, ir casa por casa con nuestros vecinos y a veces por diferencias políticas temas nobles no pueden salir aquí en el Congreso como quisiéramos y eso no es por falta de sesiones, si no por falta de voluntad política”, dijo el diputado de Morena, Jesús Elizondo.

Además del presupuesto pendiente, también tienen pendientes casi 2,000 asuntos en las diferentes comisiones que hay en el Congreso, entre ellos la reforma electoral, la judicial, la nueva Ley de Educación, entre otros.