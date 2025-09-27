Se inundada iglesia San Isidro Labrador en Col. La Estanzuela

Encargados y vecinos de la colonia La Estanzuela se llevaron una gran sorpresa al encontrar la parroquia San Isidro Labrador, totalmente inundada

El nivel del agua alcanzó hasta 1.60 metros, entrando en oficinas, salones y bodegas, dejando pérdidas materiales muy importantes, pues en estos cuartos se almacenaban papelerías de sacramentos, artículos de venta de un bazar, el cual ayudaba a solventar los gastos de la iglesia, así como despensas para personas de escasos recursos.

“Desafortunadamente, se perdió muchas cosas, y esperemos que, pues, nos sigan abandonando, porque ya que es para la económico de la parroquia, que con eso se solventan varios gastos”, comentó Irma Sandoval, encargada de la parroquia.

Según vecinos, estos daños constantemente pasan debido a la cantidad de basura que registra el arroyo La Estanzuela, por lo que piden a las autoridades correspondientes que realicen la limpieza de la zona.

Así mismo invitaron a la ciudadanía que quiera donar artículos como:

• Despensa

• Ropa

• Juguetes

• Electrodomésticos

• Muebles

Lo puede hacer acudiendo a la parroquia ubicada en el Camino Antiguo a Villa de Santiago #6126, en la colonia La Estanzuela en Monterrey, o bien comunicándose al teléfono 818104026.