Se inunda ejido en Mier y Noriega tras fuertes lluvias

Autoridades municipales brindaron apoyo a habitantes afectados por la lluvia registrada ayer lunes por la tarde en la localidad

El alcalde de Mier y Noriega, Fidensio Gerardo Zavala González, así como el secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Miguel Rosales López, en conjunto con diferentes instituciones de gobierno brindaron apoyo al ejido San Antonio de Alamitos, en donde debido a las fuertes lluvias se presentaron inundaciones y encharcamientos en domicilios.

En el lugar se procedio a brindar apoyo a cuatro personas quien iban abordo de una camioneta de la marca Ford Expedition, las cuales fueron trasladados a un refugio temporal del municipio.