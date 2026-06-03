Se inunda ejido en Mier y Noriega tras fuertes lluvias

El alcalde de Mier y Noriega, Fidensio Gerardo Zavala González, así como el secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Miguel Rosales López, en conjunto con diferentes instituciones de gobierno brindaron apoyo al ejido San Antonio de Alamitos, en donde debido a las fuertes lluvias se presentaron inundaciones y encharcamientos en domicilios.
En el lugar se procedio a brindar apoyo a cuatro personas quien iban abordo de una camioneta de la marca Ford Expedition, las cuales fueron trasladados a un refugio temporal del municipio.