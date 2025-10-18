Se intoxican estudiantes de secundaria en Dr. Arroyo

Los estudiantes presentaron desmayos, fuertes dolores de estómago, y dificultades para respirar, pues señalaban que tenían síntomas de intoxicación

Estudiantes de una escuela secundaria al sur del Estado resultaron intoxicados, según por un alimento que habrían ingerido.

De acuerdo con los primeros reportes, señalaron que más de 18 estudiantes de la escuela secundaria Juan Francisco Azcara Pino, en la comunidad de San Antonio Peña Nevada, en Doctor Arroyo, fueron quienes presentaron los problemas de salud.

Los estudiantes presentaron problemas como desmayos, fuertes dolores de estómago, y dificultades para respirar, pues señalaban que tenían síntomas de intoxicación, pero esto no se ha aclarado.

En el hospital al sur del Estado llegaron los estudiantes y todavía la noche y parte de la madrugada de este fin de semana ingresaban para ser atendidos.

Hasta estos momentos no se ha aclarado qué fue lo que ocasionó la intoxicación de los estudiantes, pues refieren según declaraciones de testigos que llevaron alimentos para una celebración del día de la alimentación y esto pudo generar los problemas de salud pero médicos no han aclarado el problema del porqué están ingresando con molestias al hospital.