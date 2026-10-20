Se intoxica menor con bebida en secundaria; termina intubada

La adolescente de 15 años fue hospitalizada tras presentar síntomas de una posible intoxicación por una bebida; otra alumna también tuvo malestares

Una estudiante de 15 años fue trasladada a un hospital e intubada, luego de presentar síntomas de una posible intoxicación tras consumir una bebida al interior de una secundaria en Santa Catarina.

Los hechos se reportaron en la Secundaria 11, ubicada en el cruce de las calles Ricardo Flores Magón, Ponciano Arriaga y Petronila Esparza, en la colonia Mártires de Cananea.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de auxilio, la menor identificada como Lisa Jaquelín Hernández Villarreal habría ingerido una bebida de té de un litro, sin que se precisara si contenía alguna otra sustancia.

Al arribar al plantel, los rescatistas encontraron a la adolescente hiperactiva, combativa y con las pupilas dilatadas, por lo que solicitaron el apoyo de la Cruz Roja para trasladarla al Hospital General de Zona número 33.

Posteriormente, se informó que la estudiante tuvo que ser intubada debido a su condición.

Además, los maestros señalaron que otra alumna también había tomado un trago de la misma bebida y presentó dilatación de pupilas y ansiedad.

Una familiar se hizo cargo de ella y la trasladó a una clínica, aunque no se proporcionaron más datos sobre su identidad ni su estado de salud.

Hasta el momento, no se ha precisado si la bebida estaba adulterada ni qué sustancia pudo haber provocado los síntomas de las estudiantes.