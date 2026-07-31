Se intensificará onda de calor este fin de semana en NL

El SMN prevé cielo despejado y condiciones de intenso calor en municipios como Monterrey, San Pedro, Guadalupe y Apodaca, donde persistirá la onda de calor

La Zona Metropolitana de Monterrey enfrentará un ambiente extremadamente caluroso durante este viernes y el resto del fin de semana, con temperaturas que rozarán los 40 grados centígrados debido a una onda de calor, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN prevé cielo despejado y condiciones de intenso calor en municipios como Monterrey, San Pedro, Guadalupe y Apodaca, donde persistirá la onda de calor que también afecta a otras entidades del país.

Por su parte, Protección Civil estatal informó que las altas temperaturas se mantendrán durante viernes, sábado y domingo, sin probabilidad de lluvias, por lo que recomendó a la población extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas.

Además, la corporación dio a conocer que la calidad del aire en la zona metropolitana se mantiene en nivel aceptable.

El pronóstico extendido indica que para el lunes la temperatura máxima descenderá ligeramente hasta los 35 grados, además de presentarse un 20 por ciento de probabilidad de lluvia.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, y proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas para prevenir golpes de calor.

La onda de calor también afecta a estados como Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Veracruz y Baja California Sur, entre otras entidades del país.