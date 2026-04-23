Se incrementan amenazas de tiroteo en escuelas públicas

Amenazas de tiroteos en escuelas de Nuevo León aumentan esta semana generando temor entre alumnos y padres; autoridades activan operativos ya sin hallar riesgos

En lo que va de la semana, se han incrementado las amenazas de tiroteos en escuelas públicas de Nuevo León, algo que ha generado alarma entre los alumnos, padres de familia y docentes.

En la escuela secundaria número 45 “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, se encontró un mensaje en uno de los baños, en el cual se daba a conocer que el pasado lunes se realizaría un tiroteo.



Por lo cual, a inicio de semana el plantel educativo lució prácticamente vacío, esto ante el temor que el ataque fuera real.



Otro caso similar se registró en el municipio de Salinas Victoria, específicamente en la Escuela Primaria “Profa. Martha Alicia Reyes Caballero”, ubicada en la colonia Los Pilares.



En dicho plantel, el mensaje, también, fue encontrado en uno de los baños.



En ambos casos, las autoridades aplicaron el operativo mochila, y así descartar riesgo alguno o incluso que un menor portara un arma de fuego.



Otra movilización se generó, este miércoles 22 de abril, pero ahora en la escuela secundaria No. 106 “Francisco Goitia”, ubicada en el municipio de Juárez.



Lo anterior, después de que un alumno enviara un mensaje, a través de WhatsApp, en el que señaló que iría armado.

Mientras que, en el municipio de San Pedro, en la escuela técnica número 4, los alumnos y padres de familia mostraron su preocupación debido a una amenaza de un tiroteo.

A través de un comunicado, autoridades de la institución señalaron que se realizó una revisión exhaustiva en las instalaciones y no se encontraron indicios de estas amenazas.





Hasta el momento, las autoridades de educación no han dado una postura al respecto, sobre el incremento de amenazas en planteles educativos.





Con información de Jorge Mascorro...