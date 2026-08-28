Se incrementa uso del transporte; tiempos de espera bajan 50%

El Gobierno de Nuevo León señaló que en esta administración no se han destinado recursos a obras viales exclusivas para automóviles en el área metropolitana

El Gobierno del Estado aseguró que durante la actual administración no se ha destinado inversión a nuevas obras para automóviles en el área metropolitana de Monterrey, al tiempo que afirmó que los tiempos de espera del transporte público han disminuido entre 30 y 50 por ciento, dependiendo de la parada.

Así lo informó el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, durante el Nuevo León Informa, realizado en Palacio de Gobierno.

“Por primera vez en esta administración, no se invierte un peso en obras nuevas en el automóvil en el área metropolitana. Obviamente tenemos que conectar al estado y construir carreteras para el desarrollo económico del estado, pero en el área metropolitana todos los esfuerzos han estado en el peatón y en el transporte colectivo”, dijo Villarreal.

El funcionario explicó que, durante el actual sexenio, se ha incrementado la oferta de transporte mediante el aumento de la flota de camiones y la duplicación de las líneas del Metro, además de implementar apoyos focalizados y descuentos para incentivar el uso del transporte público.

Villarreal señaló que al inicio de la administración, poco más del 20 por ciento de la población de la zona metropolitana utilizaba el transporte público.

La meta inicial era alcanzar el 34 por ciento, sin embargo, actualmente proyectan llegar hasta el 40 por ciento para 2027. En cuanto a los tiempos de espera, el secretario aseguró que también se ha registrado una disminución derivada del incremento en las unidades de transporte.

“Han disminuido los tiempos de espera. Los tiempos de espera con este incremento de las unidades de transporte y, según encuestas independientes realizadas por el Centro de Investigaciones Económicas de la universidad, el tiempo de espera ha tenido reducciones considerables, alcanzando, entiendo, el 30% de disminución variable entre el 30 y el 50% según las paradas”, agregó.

Ante las imágenes que circulan en redes sociales donde se observan usuarios esperando en paradas de camiones o en andenes del Metro, Villarreal reconoció que todavía se pueden observar concentraciones de personas, pero aseguró que esto no responde a una falta de unidades o de servicio, sino al incremento en la cantidad de usuarios.

“Porque se ha incrementado el uso del transporte público y ese uso del transporte colectivo que se incremente, pues, es una buena noticia y que haya personas en las paradas y que haya personas en los andenes del metro también es una muy buena noticia”, dijo.

El secretario refirió también que estas imágenes muestran únicamente un momento determinado de la operación.