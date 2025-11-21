Se incendian cables en la colonia Anáhuac en San Nicolás

La presencia del fuego provocó incertidumbre entre quienes a esa hora de la mañana se ejercitan sobre el camellón central de esta arteria.

El sobrecalentamiento provocó que cables de telefonía se incendiaran en calles de la colonia Anáhuac.

Los hechos fueron reportados alrededor de las cinco de la mañana del jueves.

El incendio ocurrió en dos puntos sobre los postes colocados en la calle Torres de Falcón en ese sector.

Uno de ellos estaba en medio de las ramas de un árbol sobre la acera del lado norte de esa calle.

Vecinos de esa colonia solicitaron el apoyo de las autoridades llegando al sitio una patrulla de policía.

